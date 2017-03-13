В Украине завтра местами пройдут дожди, на юге до +10° (видеопрогноз)

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 14 марта, в Украине местами пройдут дожди, на юге днем до +10°.

В Украине завтра местами пройдут дожди / УНИАН

В Киеве завтра без осадков, ночью +2°, днем +7°. Ветер северный и северо-восточный, до 3.1 м/с.

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Во Львове 14 марта переменная облачность, ночью 0°, днем +7°. Ветер северный и северо-западный, слабый.

В Луцке завтра облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью 0°, днем +8°. Ветер северный и северо-западный, до 4.3 м/с.

В Виннице во вторник без осадков. Температура ночью 0°, днем +10°. Ветер северный и северо-западный, слабый.

Одесситам на завтра обещают переменную облачность. Температура ночью +3°, днем +10°, ветер северный и северо-восточный, до 6.1 м/с.

В Харькове во вторник без осадков, температура ночью +2°, днем +9°. Ветер восточный, слабый.

В Днепре завтра небольшая облачность. Температура ночью +2°, днем +9°. Ветер переменный, слабый.

В Симферополе пройдет дождь. Температура ночью +2°, днем +9°. Ветер северо-восточный, до 6.3 м/с.

Жителям Мариуполя обещают солнечную погоду, температура ночью +3°, днем +8°. Ветер восточный и северо-восточный, до 6.1 м/с.

В Краматорске во вторник переменная облачность, температура ночью +2°, днем +10°, ветер восточный и северо-восточный, слабый.

В Северодонецке завтра без осадков. Температура ночью +2°, днем +8°. Ветер восточный, до 4.1 м/с.

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