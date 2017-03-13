Непогода накрыла юг Бразилии, один человек погиб

16:00, 13 марта 2017
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Один человек погиб, десятки получили ранения в результате шторма, который обрушился на юг Бразилии.

Strange sounds
Непогода накрыла юг Бразилии / Strange sounds

Сильные дожди затопили город Порту-Алегри (штат Риу-Гранди-ду-Сул), передает ABC News.

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Также значительно пострадал город Сан-Франсиску-ди-Паула, где погиб один человек. Местные власти распорядились выделить 55 тысяч долларов на помощь пострадавшим от непогоды.

Ранее сообщалось, что погибли два человека, однако позже чиновники уточнили данные.

Напомним, не менее 38 человек погибли, 180 получили травмы на Мадагаскаре после обрушения циклона "Энаво".

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