Спасатели предупреждают о лавинной опасности в высокогорье Ивано-Франковской области

Сегодня, 13 марта, в высокогорье Ивано-Франковской области сохраняется значительная лавинная опасность.

В высокогорье Ивано-Франковской области сохраняется лавинная опасность / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"По прогнозам Укргидрометцентра, 13 марта в связи со снегопадами в высокогорье Ивано-Франковской области сохраняется значительная (3 уровень) лавинная опасность", - говорится в сообщении.

Напомним, 13 марта, на реках Украины ожидается рост уровней воды.