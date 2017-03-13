На популярных украинских маршрутах местами пройдут дожди, на востоке температура до +12°

Сегодня и завтра на автодорогах Украины местами пройдут дожди. На востоке температура до +12°.

На автодорогах Украины местами пройдут дожди / УНИАН

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев – Одесса практически без осадков. Температура +6°… +10°. Завтра на этом маршруте температура до +10°, без осадков.

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На трассе Киев – Ужгород местами ожидаются осадки, температура в дороге +3° …+11°. Во вторник на этом маршруте без осадков, температура до +10°.

По маршруту Киев - Мариуполь температура до +12°, переменная облачность. Завтра на данном маршруте местами пройдут дожди, температура до +11°.

В направлении Харькова практически без осадков. Температура в дороге до +9°. 14 марта на этом направлении пройдут дожди, температура +6° …+9°.

По маршруту Киев - Черновцы переменная облачность, +5° … +8°. По данному направлению во вторник практически без осадков, температура до +7°.

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