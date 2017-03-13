На популярных украинских маршрутах местами пройдут дожди, на востоке температура до +12°
Сегодня и завтра на автодорогах Украины местами пройдут дожди. На востоке температура до +12°.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев – Одесса практически без осадков. Температура +6°… +10°. Завтра на этом маршруте температура до +10°, без осадков.
Погода на неделю: в Украине пройдут дожди, со вторника ожидается похолодание (карта)
На трассе Киев – Ужгород местами ожидаются осадки, температура в дороге +3° …+11°. Во вторник на этом маршруте без осадков, температура до +10°.
По маршруту Киев - Мариуполь температура до +12°, переменная облачность. Завтра на данном маршруте местами пройдут дожди, температура до +11°.
В направлении Харькова практически без осадков. Температура в дороге до +9°. 14 марта на этом направлении пройдут дожди, температура +6° …+9°.
По маршруту Киев - Черновцы переменная облачность, +5° … +8°. По данному направлению во вторник практически без осадков, температура до +7°.
Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+24°... +13°
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Днепр+26°... +13°
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Донецк+25°... +13°
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Житомир+26°... +14°
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Запорожье+25°... +14°
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Ивано-Франковск+24°... +12°
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Киев+25°... +15°
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Кировоград+26°... +13°
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Луганск+26°... +14°
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Луцк+27°... +14°
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Львов+25°... +14°
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Николаев+25°... +15°
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Одесса+26°... +16°
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Полтава+22°... +14°
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Ровно+27°... +13°
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Симферополь+25°... +8°
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Сумы+18°... +10°
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Тернополь+24°... +13°
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Харьков+22°... +13°
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Херсон+26°... +15°
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Хмельницкий+24°... +14°
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Черкассы+25°... +14°
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Чернигов+23°... +14°
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Черновцы+25°... +15°