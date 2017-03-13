В Киеве зафиксировали новый температурный рекорд

В ночь на 11 марта в Киеве температура воздуха была рекордно высокой.

В Киеве зафиксировали очередной температурный рекорд / УНИАН

Температура воздуха не опустилась ниже +6,1°, что превысило рекорд для этой даты на 1,5°, сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории.

Читайте также В Украине сегодня местами пройдут дожди, на юге днем до +15° (карта)

Отмечается, что это уже третий температурный рекорд, зафиксированный метеорологами обсерватории в марте.

Напомним, на этой неделе в Украине местами пройдут дожди, со вторника ожидается похолодание.