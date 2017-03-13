Жертвами циклона "Энаво" на Мадагаскаре стали 38 человек

Не менее 38 человек погибли, 180 получили травмы на Мадагаскаре после обрушения циклона "Энаво".

Наводнение на Мадагаскаре / twitter.com @mike_dc_m

Циклон накрыл Мадагаскар в минувший вторник, из-за непогоды более 53 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома, передает Al Jazeera.

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По словам местных чиновников, оценить ущерб, нанесенный стихией, пока невозможно, поскольку из-за поломок оборудования сложно связаться с некоторыми населенными пунктами.

"Энаво" принес на остров проливные дожди и ветры, скорость которых достигала 225 км/ч (соответствует 4 категории урагана). После выхода на сушу он ослаб и продолжает двигаться на юг.

Напомним, около 70 тыс. потребителей остались без энергоснабжения в атлантической канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор из-за сильного снегопада, сопровождавшегося штормовым ветром.