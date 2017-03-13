Жертвами циклона "Энаво" на Мадагаскаре стали 38 человек
Не менее 38 человек погибли, 180 получили травмы на Мадагаскаре после обрушения циклона "Энаво".
Циклон накрыл Мадагаскар в минувший вторник, из-за непогоды более 53 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома, передает Al Jazeera.
На Австралию надвигается тропический циклон "Альфред"
По словам местных чиновников, оценить ущерб, нанесенный стихией, пока невозможно, поскольку из-за поломок оборудования сложно связаться с некоторыми населенными пунктами.
"Энаво" принес на остров проливные дожди и ветры, скорость которых достигала 225 км/ч (соответствует 4 категории урагана). После выхода на сушу он ослаб и продолжает двигаться на юг.
Напомним, около 70 тыс. потребителей остались без энергоснабжения в атлантической канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор из-за сильного снегопада, сопровождавшегося штормовым ветром.
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