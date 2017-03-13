Погода на неделю: в Украине пройдут дожди, со вторника ожидается похолодание (карта)
На этой неделе в Украине местами пройдут дожди, со вторника ожидается похолодание.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, в понедельник в Украине практически без осадков. Теплее всего будет в Крыму - до +15°. В восточных областях температура до +10°. В центре страны днем столбик термометра поднимется до +7°. На севере днем до +9°, на западе до +8°.
Во вторник, 14 марта, в Украине местами пройдут дожди и похолодает. Днем на юге страны до +10°.
В среду, 15 марта, в Украине практически без осадков, на востоке и западе ночью столбик термометра опустится до 0°. Днем теплее всего будет на юге - до +11°.
В четверг по всей стране пройдут дожди. Ночью в Украине -3°...+3°, днем на юге и востоке до +10°.
В пятницу в стране местами ожидаются осадки. На юге и востоке температура днем до +9°, в остальных регионах +5°...+8°.
18 и 19 марта в Украине пройдут дожди. В субботу ночью прохладнее всего будет на востоке - до 0°, на остальной территории +1°…+4°. Днем температура по стране +8°...+11°. В воскресенье ночью на востоке до +1°, днем в Украине +7°...+11°.
Народный прогноз
13 марта обычно наступает потепление, и все приметы благосклонны к нему. Например, если собака долго отказывалась от еды и была вялой, а теперь ожила, значит, она чувствует тепло. 14 марта - если прилетают грачи, значит, лето будет мокрым и сырым.
В Украине сегодня местами пройдут дожди, на юге днем до +15° (карта)
15 марта - если гуси смазывают перья, чистят их - быть плохой, дождливой погоде. 16 марта - если петух кричит звонко и задорно, значит, лето будет теплым.
17 марта следует обратить внимание на вечернее небо. Если облаков нет, звезды яркие и их хорошо видно, то лето будет плодородным.
18 марта - если слышится крик воронов, следует обратить внимание, в какую сторону они кричат. Если на север, значит, быть непогоде. 19 марта стоит обратиться к собственному самочувствию. Если суставы немеют, то быть плохой погоде.
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Погода в Украине
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Винница+24°... +13°
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Днепр+26°... +13°
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Донецк+25°... +13°
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Житомир+26°... +14°
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Запорожье+25°... +14°
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Ивано-Франковск+24°... +12°
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Киев+25°... +15°
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Кировоград+26°... +13°
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Луганск+26°... +14°
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Луцк+27°... +14°
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Львов+25°... +14°
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Николаев+25°... +15°
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Одесса+26°... +16°
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Полтава+22°... +14°
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Ровно+27°... +13°
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Симферополь+25°... +8°
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Сумы+18°... +10°
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Тернополь+24°... +13°
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Харьков+22°... +13°
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Херсон+26°... +15°
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Хмельницкий+24°... +14°
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Черкассы+25°... +14°
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Чернигов+23°... +14°
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Черновцы+25°... +15°