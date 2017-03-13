Спасатели предупреждают о повышении уровня воды в реках

09:28, 13 марта 2017
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Сегодня, 13 марта, на реках Украины ожидается рост уровней воды.

Фото УНИАН
На реках Украины оікуються подъемы уровней воды / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"13 марта на левых притоках Днестра (Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая области) ожидается рост уровней воды на 0,2 - 0,7 м, местами возможен начальный выход воды на заводь", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что на равнинных реках Украины продолжится развитие весеннего половодья с выходом воды на отдельные пониженные участки пойм в бассейнах Припяти, Северском Донце, Среднем притоке Днепра, без угрозы негативных последствий.

Напомним, 13 марта в Украине местами пройдут дожди. На юге до +15°.

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