В Киеве сегодня без осадков, температура до +7°

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 13 марта, в столице без осадков, днем до +7°.

В Киеве сегодня без осадков / elektraua.livejournal.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +7°, вечером - до +2°. Ветер северный и северо-восточный, до 3.8 м/с.

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Солнце в столице взошло в 06:17, а зайдет в 17:58.

Как сообщал УНИАН, 13 марта в Украине местами пройдут дожди. На юге до +15°.

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