В Украине сегодня местами пройдут дожди, на юге днем до +15° (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, 13 марта в Украине местами пройдут дожди. На юге до +15°.

В Украине сегодня местами пройдут дожди / kyiv.depo.ua

В Киеве сегодня без осадков, днем +7°. Ветер северный и северо-восточный, до 3.8 м/с.

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Во Львове 13 марта пройдет дождь, днем +7°. Ветер северный, слабый.

В Луцке сегодня ожидаются осадки. Температура воздуха +8°. Ветер северный и северо-восточный, до 3.6 м/с.

В Виннице в понедельник без осадков. Температура днем +8°. Ветер северный, слабый.

Одесситам на сегодня обещают ливень. Температура +12°, ветер северный и северо-восточный, до 7.0 м/с.

Прогноз на 13 марта / УНИАН

В Харькове в понедельник без осадков, температура днем +9°. Ветер восточный, слабый.

В Днепре сегодня облачно с прояснениями. Температура +11°. Ветер восточный и северо-восточный, слабый.

В Симферополе пройдет дождь. Температура днем +15°, ветер переменный, до 3.4 м/с.

Жителям Мариуполя обещают солнечную погоду, температура днем +10°. Ветер восточный и северо-восточный, до 7.3 м/с.

В Краматорске в понедельник пасмурно, температура +10°, ветер восточный, слабый.

В Северодонецке сегодня без осадков. Температура днем +10°. Ветер восточный, до 5.1 м/с.

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