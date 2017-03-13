В Украине сегодня местами пройдут дожди, на юге днем до +15° (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, 13 марта в Украине местами пройдут дожди. На юге до +15°.
В Киеве сегодня без осадков, днем +7°. Ветер северный и северо-восточный, до 3.8 м/с.
Гидрометцентр предупреждает о подъеме уровня воды на левых притоках Днестра в трех областях
Во Львове 13 марта пройдет дождь, днем +7°. Ветер северный, слабый.
В Луцке сегодня ожидаются осадки. Температура воздуха +8°. Ветер северный и северо-восточный, до 3.6 м/с.
В Виннице в понедельник без осадков. Температура днем +8°. Ветер северный, слабый.
Одесситам на сегодня обещают ливень. Температура +12°, ветер северный и северо-восточный, до 7.0 м/с.
В Харькове в понедельник без осадков, температура днем +9°. Ветер восточный, слабый.
В Днепре сегодня облачно с прояснениями. Температура +11°. Ветер восточный и северо-восточный, слабый.
В Симферополе пройдет дождь. Температура днем +15°, ветер переменный, до 3.4 м/с.
Жителям Мариуполя обещают солнечную погоду, температура днем +10°. Ветер восточный и северо-восточный, до 7.3 м/с.
В Краматорске в понедельник пасмурно, температура +10°, ветер восточный, слабый.
В Северодонецке сегодня без осадков. Температура днем +10°. Ветер восточный, до 5.1 м/с.
Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+24°... +13°
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Днепр+26°... +13°
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Донецк+25°... +13°
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Житомир+26°... +14°
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Запорожье+25°... +14°
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Ивано-Франковск+24°... +12°
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Киев+25°... +15°
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Кировоград+26°... +13°
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Луганск+26°... +14°
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Луцк+27°... +14°
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Львов+25°... +14°
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Николаев+25°... +15°
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Одесса+26°... +16°
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Полтава+22°... +14°
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Ровно+27°... +13°
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Симферополь+25°... +8°
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Сумы+18°... +10°
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Тернополь+24°... +13°
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Харьков+22°... +13°
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Херсон+26°... +15°
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Хмельницкий+24°... +14°
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Черкассы+25°... +14°
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Чернигов+23°... +14°
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Черновцы+25°... +15°