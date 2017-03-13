Из-за сильного снегопада и шторма на севере Канады без света остались 70 тысяч человек – СМИ

02:59, 13 марта 2017
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Около 70 тыс. потребителей остались без энергоснабжения в атлантической канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор из-за сильного снегопада, сопровождавшегося штормовым ветром.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Как сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CTV, шторм с Атлантики ударил по региону в субботу. По данным Национального метеобюро, местами выпало до 40 см снега. Метеостанции зафиксировали максимальный порыв ветра, который достигал 180 км в час (50 м в секунду).

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Накануне непогода стала причиной отмены всех паромов, которые курсируют между Ньюфаундлендом, Лабрадором и провинцией Новая Шотландия. Кроме того, в аэропортах региона были отменены авиарейсы. Крупнейшая воздушная гавань провинции в городе Сент-Джонс до сих пор полностью обесточена.

Властям региона еще предстоит подсчитать убытки от этого шторма. Сообщается, что порывы ветра на побережье перевернули несколько частных жилых домов, у сотен зданий сорваны крыши и выбиты стекла. В некоторых районах штормовым ветром перевернуты тяжелые автофуры. О жертвах и пострадавших пока информации не поступало.

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