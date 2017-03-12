Гидрометцентр предупреждает о подъеме уровня воды на левых притоках Днестра в трех областях

17:57, 12 марта 2017
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12-13 марта на левых притоках Днестра (Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая области) ожидается рост уровней воды на 0,2-0,7 м, местами возможен начальный выход воды на заводь.

На равнинных реках Украины продолжится развитие весеннего половодья / УНИАН
На равнинных реках Украины продолжится развитие весеннего половодья / УНИАН

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС со ссылкой на информацию Гидрометцентра.

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Кроме того, на равнинных реках Украины будет продолжаться развитие весеннего половодья с выходом воды на отдельные пониженные участки пойм в бассейнах Припяти, Северского Донца, на притоках среднего Днепра, без угрозы негативных последствий.

Также, как известно, в высокогорье Карпат сохраняется угроза схода лавин.

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