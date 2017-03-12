В высокогорье Карпат сохраняется угроза схода лавин - спасатели

Лавинная опасность сохраняется в связи со снегопадами.

О лавинной опасности предупредили в высокогорье Карпат / zak.depo.ua

В высокогорье Карпат сохраняется большая угроза схода лавины. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Отмечается, что уровень лавинной опасности сохраняется на 3 уровне.

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"По прогнозам Укргидрометцентра, 12 марта, в связи со снегопадами, в высокогорье Ивано-Франковской области сохраняется значительная (3 уровень) лавинная опасность", - говорится в сообщении.

Напомним, в течение 5-9 марта в Закарпатской области сошло пять снежных лавин.

Лавинным дозором снеголавинной станции Плай (Закарпатская обл.) было обнаружено сход пяти лавин мокрого снега:

- с северо-восточной экспозиции г. Плай (высота отрыва 1100 м над уровнем моря), объем 1800 куб. метров, ориентировочная дата восхождения ночь 8 - 9 марта;

- с северо-западной экспозиции г. Большой Верх: высота отрыва 1050 м над уровнем моря, объем 1200 куб. м; высота отрыва 1100 м над уровнем моря, объем 4800 куб. м; высота отрыва 1050 м над уровнем моря, объем 180 куб. м; высота отрыва 1200 м над уровнем моря, объем 2400 куб. м, которые сошли ориентировочно 5-8 марта.