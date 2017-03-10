Наводнение накрыло юг Филиппин, один человек погиб

16:03, 10 марта 2017
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В южной филиппинской провинции Сарангани после сильных дождей две реки вышли из берегов. 

Наводнение на Филиппинах / twitter.com @DZMMTeleRadyo
Наводнение на Филиппинах / twitter.com @DZMMTeleRadyo

В результате несколько районов оказались затопленными. Местные власти эвакуировали около 150 человек, передает Floodlist.

В Калифорнии из-за наводнения эвакуировали 14 тысяч человек (видео)

Наводнение привело к гибели 29-летнего мужчины. Также вода повредила или разрушила несколько зданий.

Ожидается, что холодный атмосферный фронт принесет ливни на Висайские острова и остров Минданао.

Напомним, в столице Индонезии Джакарте прошли проливные дожди, которые привели к наводнению.

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