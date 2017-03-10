Спасатели предупреждают о ледоходе на водохранилищах Украины

Сегодня, 10 марта, на водохранилищах Украины продолжится ослабление и разрушение ледового покрова.

На водохранилищах Украины продолжается разрушение ледового покрова / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"10 марта на Киевском, Каневском, Кременчугском, Днепродзержинском водохранилищах продолжится постепенное ослабление и разрушение ледового покрова, закраины, на Днепровском и Каховском водохранилищах - ледоход, забереги и постепенное очищение участков водохранилищ от льда", - говорится в сообщении.

Напомним, в эти выходные в Украине пройдут дожди и похолодает.