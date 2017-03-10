На автодорогах Украины пройдут дожди, на западе температура до +13°

На популярных украинских маршрутах в ближайшие дни пройдут дожди, на западе в пятницу температура до +13°.

На автодорогах Украины пройдут дожди / УНИАН

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса сегодня местами пройдут дожди, температура до +11°. Завтра на этом маршруте ожидаются осадки, +5°...+9°. В воскресенье пройдут дожди, до +10°.

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На трассе Киев - Ужгород сегодня практически без осадков, температура в дороге +7°... +13°. Завтра на этом маршруте пройдут дожди, температура до +9°. В воскресенье по этому маршруту также ожидаются осадки, температура в дороге +3°...+8°.

На трассе Киев - Харьков сегодня без осадков. Температура в дороге +10°... +11°. Завтра по этому маршруту облачно с прояснениями, температура +6°... +10°. В воскресенье пройдут дожди, до +9°.

На Мариупольском направлении сегодня переменная облачность, температура +6°...+11°. Завтра по этому маршруту практически без осадков. В воскресенье пройдут дожди, до +11°.

На дороге Киев - Черновцы сегодня ожидаются осадки. Температура в дороге +7°… +10°. В субботу на этом маршруте пройдет дождь. В воскресенье ливни, температура до +6°.

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