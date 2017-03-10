На автодорогах Украины пройдут дожди, на западе температура до +13°
На популярных украинских маршрутах в ближайшие дни пройдут дожди, на западе в пятницу температура до +13°.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса сегодня местами пройдут дожди, температура до +11°. Завтра на этом маршруте ожидаются осадки, +5°...+9°. В воскресенье пройдут дожди, до +10°.
Погода на выходные: в Украине пройдут дожди и похолодает (карта)
На трассе Киев - Ужгород сегодня практически без осадков, температура в дороге +7°... +13°. Завтра на этом маршруте пройдут дожди, температура до +9°. В воскресенье по этому маршруту также ожидаются осадки, температура в дороге +3°...+8°.
На трассе Киев - Харьков сегодня без осадков. Температура в дороге +10°... +11°. Завтра по этому маршруту облачно с прояснениями, температура +6°... +10°. В воскресенье пройдут дожди, до +9°.
На Мариупольском направлении сегодня переменная облачность, температура +6°...+11°. Завтра по этому маршруту практически без осадков. В воскресенье пройдут дожди, до +11°.
На дороге Киев - Черновцы сегодня ожидаются осадки. Температура в дороге +7°… +10°. В субботу на этом маршруте пройдет дождь. В воскресенье ливни, температура до +6°.
Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+24°... +13°
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Днепр+26°... +13°
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Донецк+25°... +13°
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Житомир+26°... +14°
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Запорожье+25°... +14°
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Ивано-Франковск+24°... +12°
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Киев+25°... +15°
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Кировоград+26°... +13°
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Луганск+26°... +14°
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Луцк+27°... +14°
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Львов+25°... +14°
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Николаев+25°... +15°
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Одесса+26°... +16°
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Полтава+22°... +14°
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Ровно+27°... +13°
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Симферополь+25°... +8°
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Сумы+18°... +10°
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Тернополь+24°... +13°
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Харьков+22°... +13°
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Херсон+26°... +15°
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Хмельницкий+24°... +14°
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Черкассы+25°... +14°
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Чернигов+23°... +14°
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Черновцы+25°... +15°