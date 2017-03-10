Погода на выходные: в Украине пройдут дожди и похолодает (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, в эти выходные в Украине пройдут дожди и похолодает.
В столице в субботу пройдет дождь, температура воздуха ночью +2°, днем +6°. В воскресенье также ожидаются осадки, +2°...+6°.
Во Львове завтра облачно с прояснениями, ночью +1°, днем +7°. В воскресенье пройдет дождь, +1°...+5°.
В Украине сегодня практически без осадков, на юге днем до +19° (карта)
В Луцке в субботу ночью +1°, днем +7°, без осадков. В воскресенье ночью +3°, днем +5°, дождь.
В Виннице в субботу ожидаются осадки, температура воздуха +1°...+5°. В воскресенье до +4°, пройдет дождь.
Одесситам на выходных обещают ливни. В субботу температура ночью +5°, днем +9°. В воскресенье +5°...+10°.
В Харькове в субботу облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +9°. В воскресенье +2°...+6°, без осадков.
В Днепре в субботу солнечно. Температура ночью +1°, днем +11°. В воскресенье переменная облачность, температура воздуха +2°...+8°.
В Симферополе завтра ясно и без осадков, +5°...+19°. В воскресенье +6°...+17°, пройдет дождь.
Жителям Мариуполя обещают на субботу солнечную погоду, температура ночью -1°, днем +11°. В воскресенье без осадков, температура до +10°.
В Краматорске в субботу переменная облачность, температура ночью -1°, днем +11°. В воскресенье температура до +6°, облачно с прояснениями.
В Северодонецке завтра без осадков, температура ночью 0°, днем +11°. В воскресенье +2°...+7°, пасмурно.
Погода на курортах
В Буковеле в субботу пройдет снег, температура до +1°. В воскресенье снегопад, ночью -3°, днем 0°.
В Моршине на Львовщине в субботу облачно, ночью +1°, днем +6°. В воскресенье пройдет снег, ночью +1°, днем до +3°.
В Трускавце в субботу пасмурно, температура до +8°. В воскресенье температура днем +5°, пройдет дождь.
В Сваляве завтра пасмурно, +7°, в воскресенье без осадков, температура воздуха -1° …+5°.
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Погода в Украине
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Винница+24°... +13°
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Днепр+26°... +13°
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Донецк+25°... +13°
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Житомир+26°... +14°
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Запорожье+25°... +14°
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Ивано-Франковск+24°... +12°
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Киев+25°... +15°
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Кировоград+26°... +13°
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Луганск+26°... +14°
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Луцк+27°... +14°
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Львов+25°... +14°
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Николаев+25°... +15°
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Одесса+26°... +16°
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Полтава+22°... +14°
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Ровно+27°... +13°
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Симферополь+25°... +8°
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Сумы+18°... +10°
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Тернополь+24°... +13°
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Харьков+22°... +13°
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Херсон+26°... +15°
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Хмельницкий+24°... +14°
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Черкассы+25°... +14°
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Чернигов+23°... +14°
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Черновцы+25°... +15°