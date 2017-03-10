Погода на выходные: в Украине пройдут дожди и похолодает (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, в эти выходные в Украине пройдут дожди и похолодает.

Иллюстрация / REUTERS

В столице в субботу пройдет дождь, температура воздуха ночью +2°, днем +6°. В воскресенье также ожидаются осадки, +2°...+6°.

Во Львове завтра облачно с прояснениями, ночью +1°, днем +7°. В воскресенье пройдет дождь, +1°...+5°.

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В Луцке в субботу ночью +1°, днем +7°, без осадков. В воскресенье ночью +3°, днем +5°, дождь.

В Виннице в субботу ожидаются осадки, температура воздуха +1°...+5°. В воскресенье до +4°, пройдет дождь.

Одесситам на выходных обещают ливни. В субботу температура ночью +5°, днем +9°. В воскресенье +5°...+10°.

В Харькове в субботу облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +9°. В воскресенье +2°...+6°, без осадков.

Прогноз на 11 марта / УНИАН

Прогноз на 12 марта / УНИАН

В Днепре в субботу солнечно. Температура ночью +1°, днем +11°. В воскресенье переменная облачность, температура воздуха +2°...+8°.

В Симферополе завтра ясно и без осадков, +5°...+19°. В воскресенье +6°...+17°, пройдет дождь.

Жителям Мариуполя обещают на субботу солнечную погоду, температура ночью -1°, днем +11°. В воскресенье без осадков, температура до +10°.

В Краматорске в субботу переменная облачность, температура ночью -1°, днем +11°. В воскресенье температура до +6°, облачно с прояснениями.

В Северодонецке завтра без осадков, температура ночью 0°, днем +11°. В воскресенье +2°...+7°, пасмурно.

Погода на курортах

В Буковеле в субботу пройдет снег, температура до +1°. В воскресенье снегопад, ночью -3°, днем 0°.

В Моршине на Львовщине в субботу облачно, ночью +1°, днем +6°. В воскресенье пройдет снег, ночью +1°, днем до +3°.

В Трускавце в субботу пасмурно, температура до +8°. В воскресенье температура днем +5°, пройдет дождь.

В Сваляве завтра пасмурно, +7°, в воскресенье без осадков, температура воздуха -1° …+5°.

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