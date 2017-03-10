На Закарпатье сошло пять снежных лавин

В течение 5-9 марта в Закарпатской области сошло пять снежных лавин.

На Закарпатье сошли снежные лавины / zak.depo.ua

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Читайте также В Украине сегодня практически без осадков, на юге днем до +19° (карта)

Лавинным дозором снеголавинной станции Плай (Закарпатская обл.) был обнаружен сход пяти лавин мокрого снега:

- с северо-восточной экспозиции г. Плай (высота отрыва 1100 м над уровнем моря), объем 1800 куб. м, ориентировочная дата схода: ночь 8 - 9 марта;

- с северо-западной экспозиции г. Великий Верх: высота отрыва 1050 м над уровнем моря, объем 1200 куб. м; высота отрыва 1100 м над уровнем моря, объем 4800 куб. м; высота отрыва 1050 м над уровнем моря, объем 180 куб. м; высота отрыва 1200 м над уровнем моря объем 2400 куб. м, которые сошли ориентировочно 5-8 марта.

Отмечается, что лавины не нанесли вреда.

Спасатели предупреждают: 10 марта в связи с оттепелью в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей сохраняется значительная (3 уровень) лавинная опасность.

Напомним, сегодня, 10 марта, во многих областях Украины ожидается туман.