Жертвами циклона "Энаво" на Мадагаскаре стали пять человек

На Мадагаскар обрушился тропический циклон "Энаво", погибли пять человек.

Последствия циклона "Энаво" / @CAREMadagascar

Из-за стихии около 10 тысяч человек вынуждены были покинуть свои дома, передает BBC.

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Спасатели предупреждают об угрозе наводнения, в том числе в столице Антананариву. Сейчас дождь ослаб, однако сохраняются сильные ветры.

Со вторника "Энаво" принес на северо-восток Мадагаскара около 30 см осадков, а скорость ветра достигала 300 км/ч.

Напомним, 28 февраля в штате Миссури (США) пронесся разрушительный торнадо. Два человека погибли, еще несколько получили травмы.