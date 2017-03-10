Спасатели предупреждают о тумане в Украине

Сегодня, 10 марта, во многих областях Украины ожидается туман.

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Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"По прогнозам Укргидрометцентра, 10 марта во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях и в Киеве туман, видимость 200-500 м", - говорится в сообщении.

Напомним, в пятницу, 10 марта, в Украине практически без осадков. На юге до +19°.