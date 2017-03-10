Сегодня днем в Киеве до +10°, без осадков

Согласно данным Погода УНИАН, 10 марта в столице без осадков, днем до +10°.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +10°, вечером - до +7°. Ветер переменный, до 2.8 м/с.

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Солнце в столице взошло в 06:23, а зайдет в 17:53.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 10 марта, в Украине практически без осадков. На юге до +19°.

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