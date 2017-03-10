В Украине сегодня практически без осадков, на юге днем до +19° (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 10 марта, в Украине практически без осадков. На юге до +19°.

В Украине сегодня практически без осадков / ourgreenworld.ru

В Киеве сегодня без осадков, днем +10°. Ветер переменный, до 2.8 м/с.

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Во Львове 10 марта переменная облачность, днем +9°. Ветер переменный, слабый.

В Луцке сегодня пасмурно. Температура воздуха +8°. Ветер западный и северо-западный, до 2.9 м/с.

В Виннице в пятницу пройдет дождь. Температура днем +8°. Ветер переменный, легкий.

Одесситам на сегодня обещают ливень. Температура +11°, ветер северо-восточный, до 5.6 м/с.

Прогноз на 10 марта / УНИАН

В Харькове в пятницу без осадков, температура днем +10°. Ветер юго-восточный, умеренный.

В Днепре сегодня облачно с прояснениями. Температура +11°. Ветер восточный и юго-восточный, слабый.

В Симферополе солнечно. Температура днем +19°, ветер восточный и юго-восточный, до 5.6 м/с.

Жителям Мариуполя обещают солнечную погоду, температура днем +11°. Ветер восточный, до 7.2 м/с.

В Краматорске в пятницу пасмурно, температура +11°, ветер восточный и юго-восточный, слабый.

В Северодонецке сегодня без осадков. Температура днем +11°. Ветер юго-восточный, до 5.7 м/с.

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