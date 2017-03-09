В Киеве завтра без осадков, днем до +10°

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 10 марта, в столице без осадков.

В Киеве завтра без осадков / elektraua.livejournal.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +10°, вечером – до +5°. Ветер переменный, до 2.8 м/с.

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Солнце в столице взойдет в 06:23, а зайдет в 17:53.

Как сообщал УНИАН, 10 марта в Украине практически без осадков, на юге днем до +19°.

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