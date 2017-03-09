В Киеве завтра без осадков, днем до +10°

19:00, 9 марта 2017
1074
0

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 10 марта, в столице без осадков.

В Киеве завтра без осадков / elektraua.livejournal.com
В Киеве завтра без осадков / elektraua.livejournal.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +10°, вечером – до +5°. Ветер переменный, до 2.8 м/с.

На автодорогах Украины практически без осадков, на юге температура до +14°

Солнце в столице взойдет в 06:23, а зайдет в 17:53. 

Как сообщал УНИАН, 10 марта в Украине практически без осадков, на юге днем до +19°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Обрушивались дома и падали деревья: ураган в Индии унес жизни 17 человек Обрушивались дома и падали деревья: ураган в Индии унес жизни 17 человек
Извержение вулкана Килауэа: на Гавайях проводят новую эвакуацию Извержение вулкана Килауэа: на Гавайях проводят новую эвакуацию
Швейцария пострадала от сильного дождя и града Швейцария пострадала от сильного дождя и града
Можно лепить снеговиков: Россию в первый день лета завалило снегом (фото, видео) Можно лепить снеговиков: Россию в первый день лета завалило снегом (фото, видео)
Погода на выходные: в Украине пройдут дожди с грозами (карта) Погода на выходные: в Украине пройдут дожди с грозами (карта)
На севере Китая бушует природный пожар На севере Китая бушует природный пожар
В Киеве завтра без осадков, температура до +22° В Киеве завтра без осадков, температура до +22°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 21 °
Пасмурно, дождь
Погода Стерлинг
94 %
758 мм
5.8 м/с
98 %
Лента новостей