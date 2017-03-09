Завтра в Украине практически без осадков, на юге днем до +19° (видеопрогноз)

Согласно данным Погода УНИАН, 10 марта в Украине практически без осадков, на юге днем до +19°.

В Украине завтра практиески без осадков / УНИАН

В Киеве завтра без осадков, ночью +4°, днем +10°. Ветер переменный, до 2.8 м/с.

Во Львове 10 марта переменная облачность, ночью +3°, днем +9°. Ветер переменный, слабый.

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В Луцке завтра облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +3°, днем +8°. Ветер западный и северо-западный, до 2.9 м/с.

В Виннице в пятницу пройдет дождь. Температура ночью +3°, днем +8°. Ветер переменный, легкий.

Одесситам на завтра обещают ливень. Температура ночью +5°, днем +11°, ветер северо-восточный, до 5.6 м/с.

В Харькове в пятницу без осадков, температура ночью +1°, днем +10°. Ветер юго-восточный, умеренный.

В Днепре завтра небольшая облачность. Температура ночью +2°, днем +11°. Ветер восточный и юго-восточный, слабый.

В Симферополе солнечно. Температура ночью +7°, днем +19°. Ветер восточный и юго-восточный, до 5.6 м/с.

Жителям Мариуполя обещают солнечную погоду, температура ночью +2°, днем +11°. Ветер восточный, до 7.2 м/с.

В Краматорске в пятницу переменная облачность, температура ночью 0°, днем +11°, ветер восточный и юго-восточный, слабый.

В Северодонецке завтра без осадков. Температура ночью +1°, днем +11°. Ветер юго-восточный, до 5.7 м/с.

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