Завтра в Украине практически без осадков, на юге днем до +19° (видеопрогноз)
Согласно данным Погода УНИАН, 10 марта в Украине практически без осадков, на юге днем до +19°.
В Киеве завтра без осадков, ночью +4°, днем +10°. Ветер переменный, до 2.8 м/с.
Во Львове 10 марта переменная облачность, ночью +3°, днем +9°. Ветер переменный, слабый.
На автодорогах Украины практически без осадков, на юге температура до +14°
В Луцке завтра облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +3°, днем +8°. Ветер западный и северо-западный, до 2.9 м/с.
В Виннице в пятницу пройдет дождь. Температура ночью +3°, днем +8°. Ветер переменный, легкий.
Одесситам на завтра обещают ливень. Температура ночью +5°, днем +11°, ветер северо-восточный, до 5.6 м/с.
В Харькове в пятницу без осадков, температура ночью +1°, днем +10°. Ветер юго-восточный, умеренный.
В Днепре завтра небольшая облачность. Температура ночью +2°, днем +11°. Ветер восточный и юго-восточный, слабый.
В Симферополе солнечно. Температура ночью +7°, днем +19°. Ветер восточный и юго-восточный, до 5.6 м/с.
Жителям Мариуполя обещают солнечную погоду, температура ночью +2°, днем +11°. Ветер восточный, до 7.2 м/с.
В Краматорске в пятницу переменная облачность, температура ночью 0°, днем +11°, ветер восточный и юго-восточный, слабый.
В Северодонецке завтра без осадков. Температура ночью +1°, днем +11°. Ветер юго-восточный, до 5.7 м/с.
Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+24°... +13°
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Днепр+26°... +13°
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Донецк+25°... +13°
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Житомир+26°... +14°
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Запорожье+25°... +14°
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Ивано-Франковск+24°... +12°
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Киев+25°... +15°
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Кировоград+26°... +13°
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Луганск+26°... +14°
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Луцк+27°... +14°
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Львов+25°... +14°
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Николаев+25°... +15°
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Одесса+26°... +16°
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Полтава+22°... +14°
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Ровно+27°... +13°
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Симферополь+25°... +8°
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Сумы+18°... +10°
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Тернополь+24°... +13°
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Харьков+22°... +13°
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Херсон+26°... +15°
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Хмельницкий+24°... +14°
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Черкассы+25°... +14°
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Чернигов+23°... +14°
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Черновцы+25°... +15°