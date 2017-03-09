В Австралии озеро окрасилось в розовый цвет

Вода в соленом озере в Мельбурне (Австралия) окрасилась в розовый цвет из-за влияния солнечного света, высоких температур и низкого уровня осадков.

Розовое озеро в Мельбурне / facebook.com, Parks Victoria

Водоросли, которые растут на дне озера, в таких погодных условиях вырабатывают красные пигменты, передает Русская служба BBC со ссылкой на администрацию парка Уэстгейт.

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Аналогичный феномен периодически наблюдается в нескольких озерах на территории Испании, Канады и Сенегала.

По словам сотрудника Парков Виктории Марка Нормана, окрас вызвала безобидная одноклеточная водоросль под названием Dunalliela.

"Она (водоросль) является полностью натуральным продуктом. Многие говорят нам, что это выглядит как промышленная авария или розовая краска", - говорит Норман.

Ученый не рекомендует купаться в озере, поскольку на дне очень много соли и ила. Вода в озере вновь станет голубой после снижения температуры воздуха и возобновления дождей.

Напомним, Европейское космическое агентство опубликовало снимки реки Нил, окрашенной в мрачный красный цвет.