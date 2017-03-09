Затуманенный Киев показали с высоты птичьего полета (видео)

15:53, 9 марта 2017
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9 марта утром Киев окутал туман, видимость упала до 100-200 м, была высокая влажность воздуха 95-99%, штиль.

Киев окутал туман / Скриншот
Киев окутал туман / Скриншот

На YouTube-канале "Апострофа" опубликовано видео с густым киевским туманом утром 9 марта.

Киев накрыло густым смогом с неприятным запахом (фото)

В приземном слое по отношению к высоте 500 м наблюдается инверсия - повышение температуры с высотой, что способствует накоплению в воздухе у поверхности земли диоксида азота, оксида углерода, диоксида серы и пыли. Эти погодные условия будут сохраняться в течение 9-10 марта.

Ранее сообщалось, что создание метеорологической дымки над столицей является типичным явлением для мегаполисов и связано исключительно с погодными условиями.

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