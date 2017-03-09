В Карпатах ожидается значительная лавинная опасность

В течение 9-10 марта в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей будет сохраняться значительная лавинная опасность.

В Карпатах сохраняется значительная лавинная опасность / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр.

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"По прогнозам Укргидрометцентра, 9-10 марта в связи с оттепелью в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей сохраняется значительная (3 уровень) лавинная опасность", - говорится в сообщении.

Напомним, в течение 9-10 марта на водоемах Украины продолжится ослабление и разрушение ледового покрова.