На автодорогах Украины практически без осадков, на юге температура до +14°
В четверг и пятницу на популярных украинских маршрутах практически без осадков. На юге температура до +14°.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев – Одесса без осадков. Температура +9°… +14°. Завтра на этом маршруте температура до +12°, местами пройдут дожди.
Сегодня в Украине без осадков, на юге до +20° (карта)
На трассе Киев – Ужгород ливни, температура в дороге +10° …+15°. В пятницу на этом маршруте практически без осадков, температура до +13°.
По маршруту Киев - Мариуполь температура до +10°, переменная облачность. Завтра на данном маршруте без осадков, температура до +12°.
В направлении Харькова небольшая облачность. Температура в дороге до +10°. 10 марта на этом направлении без осадков, температура +8° …+12°.
По маршруту Киев - Черновцы переменная облачность, +10° … +14°. По данному направлению в пятницу практически без осадков, температура до +10°.
Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
-
Винница+24°... +13°
-
Днепр+26°... +13°
-
Донецк+25°... +13°
-
Житомир+26°... +14°
-
Запорожье+25°... +14°
-
Ивано-Франковск+24°... +12°
-
Киев+25°... +15°
-
Кировоград+26°... +13°
-
Луганск+26°... +14°
-
Луцк+27°... +14°
-
Львов+25°... +14°
-
Николаев+25°... +15°
-
Одесса+26°... +16°
-
Полтава+22°... +14°
-
Ровно+27°... +13°
-
Симферополь+25°... +8°
-
Сумы+18°... +10°
-
Тернополь+24°... +13°
-
Харьков+22°... +13°
-
Херсон+26°... +15°
-
Хмельницкий+24°... +14°
-
Черкассы+25°... +14°
-
Чернигов+23°... +14°
-
Черновцы+25°... +15°