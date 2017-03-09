На автодорогах Украины практически без осадков, на юге температура до +14°

13:00, 9 марта 2017
568
0

В четверг и пятницу на популярных украинских маршрутах практически без осадков. На юге температура до +14°.

На автодорогах Украины практически без осадков / УНИАН
На автодорогах Украины практически без осадков / УНИАН

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев – Одесса без осадков. Температура +9°… +14°. Завтра на этом маршруте температура до +12°, местами пройдут дожди.

Сегодня в Украине без осадков, на юге до +20° (карта)

На трассе Киев – Ужгород ливни, температура в дороге +10° …+15°. В пятницу на этом маршруте практически без осадков, температура до +13°.

По маршруту Киев - Мариуполь температура до +10°, переменная облачность. Завтра на данном маршруте без осадков, температура до +12°.

В направлении Харькова небольшая облачность. Температура в дороге до +10°. 10 марта на этом направлении без осадков, температура +8° …+12°.

По маршруту Киев - Черновцы переменная облачность, +10° … +14°. По данному направлению в пятницу практически без осадков, температура до +10°.

Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
На выходных в Украине ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности На выходных в Украине ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности
Можно лепить снеговиков: Россию в первый день лета завалило снегом (фото, видео) Можно лепить снеговиков: Россию в первый день лета завалило снегом (фото, видео)
Погода на выходные: в Украине пройдут дожди с грозами (карта) Погода на выходные: в Украине пройдут дожди с грозами (карта)
На севере Китая бушует природный пожар На севере Китая бушует природный пожар
Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине
В Киеве завтра без осадков, температура до +22° В Киеве завтра без осадков, температура до +22°
В первый день лета в Украине похолодает (видеопрогноз) В первый день лета в Украине похолодает (видеопрогноз)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 21 °
Пасмурно, дождь
Погода Стерлинг
94 %
758 мм
5.8 м/с
98 %
Лента новостей