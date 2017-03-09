На автодорогах Украины практически без осадков, на юге температура до +14°

В четверг и пятницу на популярных украинских маршрутах практически без осадков. На юге температура до +14°.

На автодорогах Украины практически без осадков / УНИАН

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев – Одесса без осадков. Температура +9°… +14°. Завтра на этом маршруте температура до +12°, местами пройдут дожди.

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На трассе Киев – Ужгород ливни, температура в дороге +10° …+15°. В пятницу на этом маршруте практически без осадков, температура до +13°.

По маршруту Киев - Мариуполь температура до +10°, переменная облачность. Завтра на данном маршруте без осадков, температура до +12°.

В направлении Харькова небольшая облачность. Температура в дороге до +10°. 10 марта на этом направлении без осадков, температура +8° …+12°.

По маршруту Киев - Черновцы переменная облачность, +10° … +14°. По данному направлению в пятницу практически без осадков, температура до +10°.

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