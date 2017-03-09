На Камчатке активизировался вулкан Безымянный

12:12, 9 марта 2017
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Вулкан Безымянный на Камчатке (РФ) впервые с 2012 года выбросил пепловое облако.

rulandinfo.ru
На Камчатке активизировался вулкан Безымянный / rulandinfo.ru

После начала извержения вулкану присвоили оранжевый код авиационной опасности, однако позже код был повышен до красного. Это означает, что деятельность вулкана опасна для самолетов, передает ТАСС со ссылкой на Камчатскую группу реагирования на вулканические извержения (KVERT).

На Сицилии извергается вулкан Этна (фоторепортаж)

"Началось эксплозивное извержение вулкана Безымянный. Сегодня днем облако пепла было выброшено на высоту 6-7 км над уровнем моря. Пепел продолжает поступать на поверхность, и мы ждем развития извержения с выбросами пепла до 10-15 км", - сообщили в KVERT.

Напомним, в феврале на итальянском острове Сицилия активизировался знаменитый вулкан Этна.

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