Спасатели предупреждают о повышении уровней воды в Украине

11:30, 9 марта 2017
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В течение 9-10 марта на водоемах Украины продолжится ослабление и разрушение ледового покрова.

УНИАН
В Украине ожидается подъемы уровней воды / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"9-10 марта на Киевском, Каневском, Кременчугском, Днепродзержинском водохранилищах продолжится постепенное ослабление и разрушение ледового покрова, закраины, на Днепровском и Каховском водохранилищах - ледоход, забереги и постепенное очищение участков водохранилищ от льда", - говорится в сообщении.

Напомним, туман с ухудшением видимости в столице сохранится до 10 марта включительно.

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