В результате схода лавины во Франции погиб человек, двое пропали без вести

После схода лавины на горнолыжном курорте во Франции погиб человек, еще двое числятся пропавшими без вести.

В результате схода лавины во Франции погиб человек / alp.org.ua

Все они граждане Нидерландов, сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию.

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Лавина сошла на горнолыжном курорте Тинь 7 марта. Из-за плохой видимости спасатели не могли использовать вертолеты, поэтому пробираться к месту проишествия пришлось пешком.

Напомним, в феврале рядом с горнолыжным курортом Тинь в Альпах сошла лавина. Тогда погибли четыре человека. Всего лавина накрыла девять человек.

Лавина шириной в 400 метров сошла в той части курорта, где нет подготовленных трасс. Обычно в таких местах катаются любители экстремальных ощущений.