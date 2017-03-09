В результате схода лавины во Франции погиб человек, двое пропали без вести
После схода лавины на горнолыжном курорте во Франции погиб человек, еще двое числятся пропавшими без вести.
Все они граждане Нидерландов, сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию.
В горах северной Италии при сходе лавины погиб горнолыжник
Лавина сошла на горнолыжном курорте Тинь 7 марта. Из-за плохой видимости спасатели не могли использовать вертолеты, поэтому пробираться к месту проишествия пришлось пешком.
Напомним, в феврале рядом с горнолыжным курортом Тинь в Альпах сошла лавина. Тогда погибли четыре человека. Всего лавина накрыла девять человек.
Лавина шириной в 400 метров сошла в той части курорта, где нет подготовленных трасс. Обычно в таких местах катаются любители экстремальных ощущений.
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