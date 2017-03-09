В результате схода лавины во Франции погиб человек, двое пропали без вести

10:31, 9 марта 2017
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После схода лавины на горнолыжном курорте во Франции погиб человек, еще двое числятся пропавшими без вести.

лавина / alp.org.ua
В результате схода лавины во Франции погиб человек / alp.org.ua

Все они граждане Нидерландов, сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию.

В горах северной Италии при сходе лавины погиб горнолыжник

Лавина сошла на горнолыжном курорте Тинь 7 марта. Из-за плохой видимости спасатели не могли использовать вертолеты, поэтому пробираться к месту проишествия пришлось пешком.

Напомним, в феврале рядом с горнолыжным курортом Тинь в Альпах сошла лавина. Тогда погибли четыре человека. Всего лавина накрыла девять человек.

Лавина шириной в 400 метров сошла в той части курорта, где нет подготовленных трасс. Обычно в таких местах катаются любители экстремальных ощущений.

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