Туман в Киеве будет сохраняться в течение 9-10 марта - ГСЧС

09:25, 9 марта 2017
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Туман с ухудшением видимости в столице сохранится до 10 марта включительно.

Туман в Киеве / УНИАН
Туман в Киеве / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр.

Сейчас в Киеве отмечается туман с ухудшением видимости до 100-200 м, высокая влажность воздуха 95-99%, штиль.

В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +10°

В приземном слое по отношению к высоте 500 м наблюдается инверсия - повышение температуры с высотой. Такой комплекс метеорологических факторов способствует накоплению в воздухе у поверхности земли загрязняющих веществ - диоксида азота, оксида углерода, диоксида серы и пыли. Эти погодные условия будут сохраняться в течение 9-10 марта.

В ГСЧС добавили, что на территории Киева и области нет возгораний на свалках, торфяниках и других пожаров, которые могут привести к сильному задымлению.

Ранее сообщалось, что образованию метеорологической дымки над столицей является типичным явлением для мегаполисов и связано исключительно с погодными условиями.

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