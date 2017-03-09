Смог в Киеве: синоптик рассказала о причинах появления тумана в столице

Синоптик Наталья Диденко рассказала о причинах появления смога в Киеве. По ее словам, на такое явление влияет скорость ветра и продукты тепловой жизнедеятельности города.

Киевляне также снова жалуются на запах гари / УНИАН

Об этом она написала в своем Facebook.

"В Киеве сейчас видимость 0 метров. Еще раз. Ноль метров. Скорость ветра 1 м/с или штиль. Поэтому дым от автомобилей, точнее, газы, плюс различные продукты тепловой жизнедеятельности города", - сообщила она.

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"Результат - городской смог, очень неприятное явление. Не только по запаху неприятное, но и с определенными последствиями. Потому что если у человека есть проблемы с дыханием или бронхо-легочными недугами, то могут быть обострения. Одна надежда - что днем ​​немного усилится ветер и смог растворится", - добавила синоптик.

Как сообщалось, Киев накрыло густым смогом с неприятным запахом. Пресс-секретарь ГУ ГСЧС в городе Киеве Светлана Водолага заявила, что это то же самое явление, которое было несколько месяцев назад в мегаполисах.