В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +10°

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 9 марта, в столице без осадков, днем до +10°.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +10°, вечером - до +7°. Ветер южный и юго-восточный, до 3.6 м/с.

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Солнце в столице взошло в 06:23, а зайдет в 17:53.

Как сообщал УНИАН, 9 марта в Украине без осадков. На юге до +20°.

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