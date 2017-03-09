В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +10°

08:30, 9 марта 2017
864
0

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 9 марта, в столице без осадков, днем до +10°.

УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +10°, вечером - до +7°. Ветер южный и юго-восточный, до 3.6 м/с.

Синоптики предупредили о подъеме уровня воды на водохранилищах

Солнце в столице взошло в 06:23, а зайдет в 17:53. 

Как сообщал УНИАН, 9 марта в Украине без осадков. На юге до +20°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
На выходных в Украине ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности На выходных в Украине ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности
Май в Киеве стал одним из самых жарких за последние 137 лет Май в Киеве стал одним из самых жарких за последние 137 лет
В Мексике объявили чрезвычайное положение из-за жары В Мексике объявили чрезвычайное положение из-за жары
Швейцария пострадала от сильного дождя и града Швейцария пострадала от сильного дождя и града
На севере Китая бушует природный пожар На севере Китая бушует природный пожар
Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине
В Киеве завтра без осадков, температура до +22° В Киеве завтра без осадков, температура до +22°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 21 °
Пасмурно, дождь
Погода Стерлинг
94 %
758 мм
5.8 м/с
98 %
Лента новостей