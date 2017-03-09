Сегодня в Украине без осадков, на юге до +20° (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, 9 марта в Украине без осадков. На юге до +20°.
В Киеве сегодня без осадков, днем +10°. Ветер южный и юго-восточный, до 3.6 м/с.
Синоптики предупредили о подъеме уровня воды на водохранилищах
Во Львове 9 марта пройдет дождь, днем +11°. Ветер переменный, легкий.
В Луцке сегодня ливень. Температура воздуха +13°. Ветер переменный, до 3.1 м/с.
В Виннице в четверг без осадков. Температура днем +12°. Ветер южный, легкий.
Одесситам на сегодня обещают небольшую облачность. Температура +14°, ветер восточный и северо-восточный, до 3.9 м/с.
В Харькове в четверг без осадков, температура днем +10°. Ветер юго-восточный, слабый.
В Днепре сегодня облачно с прояснениями. Температура +10°. Ветер восточный и юго-восточный, слабый.
В Симферополе солнечно. Температура днем +21°, ветер северо-восточный и юго-восточный, до 3.3 м/с.
Жителям Мариуполя обещают солнечную погоду, температура днем +10°. Ветер восточный, до 7.1 м/с.
В Краматорске в четверг пасмурно, температура +12°, ветер восточный и юго-восточный, слабый.
В Северодонецке сегодня без осадков. Температура днем +12°. Ветер юго-восточный и юго-восточный, до 6.2 м/с.
Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+24°... +13°
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Днепр+26°... +13°
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Донецк+25°... +13°
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Житомир+26°... +14°
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Запорожье+25°... +14°
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Ивано-Франковск+24°... +12°
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Киев+25°... +15°
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Кировоград+26°... +13°
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Луганск+26°... +14°
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Луцк+27°... +14°
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Львов+25°... +14°
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Николаев+25°... +15°
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Одесса+26°... +16°
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Полтава+22°... +14°
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Ровно+27°... +13°
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Симферополь+25°... +8°
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Сумы+18°... +10°
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Тернополь+24°... +13°
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Харьков+22°... +13°
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Херсон+26°... +15°
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Хмельницкий+24°... +14°
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Черкассы+25°... +14°
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Чернигов+23°... +14°
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Черновцы+25°... +15°