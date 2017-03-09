Сегодня в Украине без осадков, на юге до +20° (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, 9 марта в Украине без осадков. На юге до +20°.

В Украине сегодня без осадков / УНИАН

В Киеве сегодня без осадков, днем +10°. Ветер южный и юго-восточный, до 3.6 м/с.

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Во Львове 9 марта пройдет дождь, днем +11°. Ветер переменный, легкий.

В Луцке сегодня ливень. Температура воздуха +13°. Ветер переменный, до 3.1 м/с.

В Виннице в четверг без осадков. Температура днем +12°. Ветер южный, легкий.

Одесситам на сегодня обещают небольшую облачность. Температура +14°, ветер восточный и северо-восточный, до 3.9 м/с.

На юге до +20° / УНИАН

В Харькове в четверг без осадков, температура днем +10°. Ветер юго-восточный, слабый.

В Днепре сегодня облачно с прояснениями. Температура +10°. Ветер восточный и юго-восточный, слабый.

В Симферополе солнечно. Температура днем +21°, ветер северо-восточный и юго-восточный, до 3.3 м/с.

Жителям Мариуполя обещают солнечную погоду, температура днем +10°. Ветер восточный, до 7.1 м/с.

В Краматорске в четверг пасмурно, температура +12°, ветер восточный и юго-восточный, слабый.

В Северодонецке сегодня без осадков. Температура днем +12°. Ветер юго-восточный и юго-восточный, до 6.2 м/с.

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