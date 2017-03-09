В КГГА объяснили, почему Киев и пригород охватил густой смог

01:51, 9 марта 2017
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Образование метеорологической дымки над столицей является типичным явлением для мегаполисов и связано исключительно с погодными условиями.

44.ua
Киев и пригороды охватил густой туман / 44.ua

Об этом сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА. Дымка развеется сразу, как только изменятся погодные условия, в частности, интенсивность движения воздуха.

Затуманенный Киев показали с высоты птичьего полета (видео)

Городская власть обращается к водителям с просьбой быть максимально внимательными на дорогах, а по возможности не пользоваться частным автотранспортом. Пешеходам рекомендуется переходить дорогу только в установленных для этого местах и быть осмотрительными.

По прогнозу Украинского гидрометцентра до конца суток 8 марта, ночью и утром 9 марта в Киеве сохранится туман, видимость 200-500м. При этом скорость ветра не превышает 3 метров в секунду, что вызывает так называемую температурную инверсию: изменение температурного слоя и отсутствие ветра не дает подниматься вверх нижнему слою атмосферы.

Как сообщал УНИАН, вечером 8 марта город Киев и пригород столицы охватил густой смог, который имеет выраженный запах гари. Кроме того, по состоянию на 21:00 метеостанция аэропорта "Борисполь" фиксирует полный штиль.

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