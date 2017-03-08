Киев накрыло густым смогом с неприятным запахом (фото)
Вечером 8 марта город Киев и пригород столицы охватил густой смог.
Как сообщают пользователи социальных сетей, также густой смог возник и в Броварах и Ирпене. При этом ощущается неприятный запах гари.
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В частности, достаточно густой смог наблюдается на столичном массиве Позняки, где видимость из-за смога достигает 50-100 метров.
Как отмечает издание 44.ua, густая дымка имеет яркий запах гари. Кроме того, по состоянию на 21:00 метеостанция аэропорта “Борисполь” фиксирует полный штиль.
Как сообщила 5 каналу пресс-секретарь ГУ ГСЧС в городе Киеве Светлана Водолага, это тоже самое явление, которое было несколько месяцев назад в мегаполисах. "Из-за определенных погодных условий накапливается субпродути горения, выхлопной дым от автомобилей. Надо свериться с Гидрометцентром, влажность, ветер. Но никаких пожаров, которые могли спровоцировать такое состояние, которое у нас в столице сейчас, у нас нет", - сказала она.
Погрузились во тьму! Раньше такого не было... За последние полгода в Киеве (Левый берег) это уже второй раз! Печаль... ----------------------------------------------- Twice in this year we seeing polluted air in Kyiv. We didn't see (live in this district more than 7 years) situation like this. Bad signal in ecology of city! #киев #позняки #харьковский #осокорки #левыйберег #смог #туман #дым #печаль #kyiv #kiev #kiew #smog #smoke #badbreath #pollutedair #ecology #badecology
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