Киев накрыло густым смогом с неприятным запахом (фото)

Вечером 8 марта город Киев и пригород столицы охватил густой смог.

Киев накрыло густым смогом / 44.ua

Как сообщают пользователи социальных сетей, также густой смог возник и в Броварах и Ирпене. При этом ощущается неприятный запах гари.

Читайте также Загрязненный воздух может провоцировать болезнь Альцгеймера - ученые

В частности, достаточно густой смог наблюдается на столичном массиве Позняки, где видимость из-за смога достигает 50-100 метров.

Как отмечает издание 44.ua, густая дымка имеет яркий запах гари. Кроме того, по состоянию на 21:00 метеостанция аэропорта “Борисполь” фиксирует полный штиль.

Как сообщила 5 каналу пресс-секретарь ГУ ГСЧС в городе Киеве Светлана Водолага, это тоже самое явление, которое было несколько месяцев назад в мегаполисах. "Из-за определенных погодных условий накапливается субпродути горения, выхлопной дым от автомобилей. Надо свериться с Гидрометцентром, влажность, ветер. Но никаких пожаров, которые могли спровоцировать такое состояние, которое у нас в столице сейчас, у нас нет", - сказала она.

Публикация от Denis Maslikov (@denis_maslikov) Мар 8 2017 в 1:05 PST

Публикация от Denis Maslikov (@denis_maslikov) Мар 8 2017 в 1:02 PST

#smog Публикация от Kostyantyn Bikmulin (@naviy_k) Мар 8 2017 в 12:54 PST