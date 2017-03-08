До конца суток и завтра в Киеве ожидается туман

21:36, 8 марта 2017
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На завтра в Киеве синоптики прогнозируют туман.

Ожидается туман, видимость 200-500 м / Фото УНИАН
Ожидается туман, видимость 200-500 м / Фото УНИАН

Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Синоптики предупредили о подъеме уровня воды на водохранилищах

«В ближайший час с сохранением до конца суток 8 марта, ночью и утром 9 марта в Киеве ожидается туман. Видимость 200-500 м», - говорится в сообщении.

В мэрии просят водителей быть внимательными на дорогах, а пешеходам советуют переходить дорогу только в установленных для этого местах и быть осмотрительными.

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