До конца суток и завтра в Киеве ожидается туман

На завтра в Киеве синоптики прогнозируют туман.

Ожидается туман, видимость 200-500 м / Фото УНИАН

Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

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«В ближайший час с сохранением до конца суток 8 марта, ночью и утром 9 марта в Киеве ожидается туман. Видимость 200-500 м», - говорится в сообщении.

В мэрии просят водителей быть внимательными на дорогах, а пешеходам советуют переходить дорогу только в установленных для этого местах и быть осмотрительными.