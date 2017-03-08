Синоптики предупредили о подъеме уровня воды на водохранилищах

Украинские синоптики предупреждают о подъеме уровня воды на водохранилищах Украины в течение 8-10 марта.

Украинские синоптики предупреждают о подъеме уровня воды на водохранилищах Украины / golos.ua

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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"8-10 марта на Киевском, Каневском, Кременчугском, Днепродзержинском водохранилищах продолжится постепенное ослабление и разрушение ледового покрова, на Днепровском и Каховском водохранилищах - ледоход и постепенное очищение участков водохранилищ ото льда", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, восьмого марта в Украине будет тепло и без осадков.