Подарок на 8 Марта: погода в Украине порадует теплом до +16°
8-го марта погода в большинстве областей Украины прогнозируется комфортная, дождей не предвидится.
Будет светить солнце, ожидается высокая температура воздуха. В течение дня в среду столбики термометров достигнут +10-16°, сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.
В Украину вернутся небольшие морозы
Однако в западных областях завтра синоптическая ситуация будет немного другой: там пройдет дождь и ожидается небольшое похолодание. Днем во Львове, Ивано-Франковске, Луцке, Ровно, Черновцах +4+9°, в Тернопольской и Хмельницкой областях до +10°, прогнозирует синоптик.
В Киеве 8-го марта дожди маловероятны, а в течение дня температура воздуха достигнет +10+14°.
Ранее в НАНУ сообщили, что в Украине 9-19 марта ожидается резкое похолодание, однако с конца марта - начала апреля среднесуточный температурный режим составит выше +10°.
Погода в Украине
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Винница+24°... +13°
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Днепр+26°... +13°
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Донецк+25°... +13°
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Житомир+26°... +14°
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Запорожье+25°... +14°
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Ивано-Франковск+24°... +12°
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Киев+25°... +15°
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Кировоград+26°... +13°
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Луганск+26°... +14°
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Луцк+27°... +14°
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Львов+25°... +14°
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Николаев+25°... +15°
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Одесса+26°... +16°
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Полтава+22°... +14°
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Ровно+27°... +13°
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Симферополь+25°... +8°
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Сумы+18°... +10°
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Тернополь+24°... +13°
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Харьков+22°... +13°
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Херсон+26°... +15°
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Хмельницкий+24°... +14°
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Черкассы+25°... +14°
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Чернигов+23°... +14°
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Черновцы+25°... +15°