Подарок на 8 Марта: погода в Украине порадует теплом до +16°

8-го марта погода в большинстве областей Украины прогнозируется комфортная, дождей не предвидится.

8 марта погода порадует украинцев / Фото УНИАН

Будет светить солнце, ожидается высокая температура воздуха. В течение дня в среду столбики термометров достигнут +10-16°, сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

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Однако в западных областях завтра синоптическая ситуация будет немного другой: там пройдет дождь и ожидается небольшое похолодание. Днем во Львове, Ивано-Франковске, Луцке, Ровно, Черновцах +4+9°, в Тернопольской и Хмельницкой областях до +10°, прогнозирует синоптик.

В Киеве 8-го марта дожди маловероятны, а в течение дня температура воздуха достигнет +10+14°.

Ранее в НАНУ сообщили, что в Украине 9-19 марта ожидается резкое похолодание, однако с конца марта - начала апреля среднесуточный температурный режим составит выше +10°.