В Киеве завтра без осадков, днем до +14°

19:00, 7 марта 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 8 марта в столице без осадков.

УНІАН
 В Киеве завтра без осадков / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +14°, вечером – до +8°. Ветер восточный и юго-восточный, до 3.5 м/с.

На популярных украинских маршрутах без осадков, на юге температура до +16°

Солнце в столице взойдет в 06:38, а зайдет в 17:50. 

Как сообщал УНИАН, в среду, 8 марта в Украине без осадков, на юге днем до +16°.

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