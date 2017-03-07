В Киеве завтра без осадков, днем до +14°
Согласно данным Погода УНИАН, 8 марта в столице без осадков.
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +14°, вечером – до +8°. Ветер восточный и юго-восточный, до 3.5 м/с.
На популярных украинских маршрутах без осадков, на юге температура до +16°
Солнце в столице взойдет в 06:38, а зайдет в 17:50.
Как сообщал УНИАН, в среду, 8 марта в Украине без осадков, на юге днем до +16°.
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Погода в Украине
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Винница+24°... +13°
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Днепр+26°... +13°
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Донецк+25°... +13°
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Житомир+26°... +14°
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Запорожье+25°... +14°
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Ивано-Франковск+24°... +12°
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Киев+25°... +15°
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Кировоград+26°... +13°
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Луганск+26°... +14°
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Луцк+27°... +14°
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Львов+25°... +14°
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Николаев+25°... +15°
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Одесса+26°... +16°
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Полтава+22°... +14°
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Ровно+27°... +13°
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Симферополь+25°... +8°
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Сумы+18°... +10°
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Тернополь+24°... +13°
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Харьков+22°... +13°
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Херсон+26°... +15°
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Хмельницкий+24°... +14°
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Черкассы+25°... +14°
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Чернигов+23°... +14°
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Черновцы+25°... +15°
Виргиния, США
+ 21 °
Пасмурно, дождь
Погода Стерлинг
Ощущается как: +21 °
Влажность: 94 %
Давление: 758 мм
Ветер: 5.8 м/с
Вероятность осадков: 98 %
Восход: 05:45
Закат 20:30
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