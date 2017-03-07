В Киеве завтра без осадков, днем до +14°

Согласно данным Погода УНИАН, 8 марта в столице без осадков.

В Киеве завтра без осадков / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +14°, вечером – до +8°. Ветер восточный и юго-восточный, до 3.5 м/с.

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Солнце в столице взойдет в 06:38, а зайдет в 17:50.

Как сообщал УНИАН, в среду, 8 марта в Украине без осадков, на юге днем до +16°.

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