Восьмого марта в Украине будет тепло и без осадков (видеопрогноз)
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 8 марта в Украине без осадков, на юге днем до +16°.
В Киеве завтра без осадков, ночью +1°, днем +14°. Ветер восточный и юго-восточный, до 3.5 м/с.
Во Львове 8 марта переменная облачность, ночью +2°, днем +12°. Ветер южный и северо-восточный, легкий.
На популярных украинских маршрутах без осадков, на юге температура до +16°
В Луцке завтра облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +4°, днем +13°. Ветер восточный и юго-восточный, до 2.5 м/с.
В Виннице в среду солнечно. Температура ночью +2°, днем +13°. Ветер восточный и юго-восточный, легкий.
Одесситам на завтра обещают небольшую облачность. Температура ночью +2°, днем +16°, ветер восточный и северо-восточный, до 4.0 м/с.
В Харькове в среду без осадков, температура ночью +1°, днем +11°. Ветер восточный и юго-восточный, слабый.
В Днепре завтра небольшая облачность. Температура ночью +3°, днем +11°. Ветер восточный, слабый.
В Симферополе солнечно. Температура ночью +4°, днем +18°. Ветер восточный и северо-восточный, до 5.2 м/с.
Жителям Мариуполя обещают солнечную погоду, температура ночью +2°, днем +11°. Ветер восточный и северо-восточный, до 7.7 м/с.
В Краматорске в среду переменная облачность, температура ночью 0°, днем +13°, ветер восточный, слабый.
В Северодонецке завтра без осадков. Температура ночью +1°, днем +13°. Ветер восточный, до 5.8 м/с.
Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+24°... +13°
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Днепр+26°... +13°
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Донецк+25°... +13°
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Житомир+26°... +14°
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Запорожье+25°... +14°
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Ивано-Франковск+24°... +12°
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Киев+25°... +15°
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Кировоград+26°... +13°
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Луганск+26°... +14°
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Луцк+27°... +14°
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Львов+25°... +14°
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Николаев+25°... +15°
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Одесса+26°... +16°
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Полтава+22°... +14°
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Ровно+27°... +13°
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Симферополь+25°... +8°
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Сумы+18°... +10°
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Тернополь+24°... +13°
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Харьков+22°... +13°
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Херсон+26°... +15°
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Хмельницкий+24°... +14°
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Черкассы+25°... +14°
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Чернигов+23°... +14°
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Черновцы+25°... +15°