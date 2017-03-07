Восьмого марта в Украине будет тепло и без осадков (видеопрогноз)

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 8 марта в Украине без осадков, на юге днем до +16°.

Завтра в Украине без осадков / УНИАН

В Киеве завтра без осадков, ночью +1°, днем +14°. Ветер восточный и юго-восточный, до 3.5 м/с.

Во Львове 8 марта переменная облачность, ночью +2°, днем +12°. Ветер южный и северо-восточный, легкий.

Читайте также На популярных украинских маршрутах без осадков, на юге температура до +16°

В Луцке завтра облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +4°, днем +13°. Ветер восточный и юго-восточный, до 2.5 м/с.

В Виннице в среду солнечно. Температура ночью +2°, днем +13°. Ветер восточный и юго-восточный, легкий.

Одесситам на завтра обещают небольшую облачность. Температура ночью +2°, днем +16°, ветер восточный и северо-восточный, до 4.0 м/с.

В Харькове в среду без осадков, температура ночью +1°, днем +11°. Ветер восточный и юго-восточный, слабый.

В Днепре завтра небольшая облачность. Температура ночью +3°, днем +11°. Ветер восточный, слабый.

В Симферополе солнечно. Температура ночью +4°, днем +18°. Ветер восточный и северо-восточный, до 5.2 м/с.

Жителям Мариуполя обещают солнечную погоду, температура ночью +2°, днем +11°. Ветер восточный и северо-восточный, до 7.7 м/с.

В Краматорске в среду переменная облачность, температура ночью 0°, днем +13°, ветер восточный, слабый.

В Северодонецке завтра без осадков. Температура ночью +1°, днем +13°. Ветер восточный, до 5.8 м/с.

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