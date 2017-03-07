В Словакии ураганный ветер сломал 8,5 тысяч деревьев в национальном парке
В минувшие выходные сильный ветер сломал 8,5 тысяч деревьев в Татранском национальном заповеднике, расположенном на отрогах гор Высокие Татры.
Деревья во многих местах перекрыли туристические дорожки, поэтому турфирмы попросили предупредить об этом потенциальных посетителей заповедника, передает "РИА Новости" со ссылкой на местный портал Teraz.
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"Бушевавший в минувшие выходные дни на севере Словакии ураганный ветер нанес сильнейший урон лесам Татранского национального заповедника (ТНЗ). К земле легло около 8,5 тысяч живых стволов, что составляет примерно 6,4 тысячи кубометров дерева", - сказал заместитель директора фирмы "Государственные леса ТНЗ" Павол Фабиан.
Напомним, в понедельник, 6 марта, на ряд департаментов Франции обрушился ураган, в результате чего двое человек погибли, более чем 600 тысяч домов остались без электроснабжения.
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