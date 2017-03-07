В Словакии ураганный ветер сломал 8,5 тысяч деревьев в национальном парке

В минувшие выходные сильный ветер сломал 8,5 тысяч деревьев в Татранском национальном заповеднике, расположенном на отрогах гор Высокие Татры.

Татранский национальный заповедник / flickr.com, Piotrek

Деревья во многих местах перекрыли туристические дорожки, поэтому турфирмы попросили предупредить об этом потенциальных посетителей заповедника, передает "РИА Новости" со ссылкой на местный портал Teraz.

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"Бушевавший в минувшие выходные дни на севере Словакии ураганный ветер нанес сильнейший урон лесам Татранского национального заповедника (ТНЗ). К земле легло около 8,5 тысяч живых стволов, что составляет примерно 6,4 тысячи кубометров дерева", - сказал заместитель директора фирмы "Государственные леса ТНЗ" Павол Фабиан.

Напомним, в понедельник, 6 марта, на ряд департаментов Франции обрушился ураган, в результате чего двое человек погибли, более чем 600 тысяч домов остались без электроснабжения.