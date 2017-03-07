На этой неделе в Украину придет резкое похолодание, но с апреля среднесуточная температура будет выше 10° – НАНУ

В Украине 9-19 марта ожидается резкое похолодание, однако с конца марта – начала апреля среднесуточный температурный режим составит выше +10°.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Украинского научно-исследовательского метеорологического института НАН Украины Вазира Мартазинова в ходе пресс-конференции.

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"Сейчас очень тепло, но тем не менее в ближайшие дни, приблизительно к 9-10 марта и почти до 20 числа, мы ожидаем резкое похолодание. То есть, в ночные часы мы ожидаем по всей территории Украины отрицательные температуры ниже минус четырех градусов ночью. Дальше, в конце марта, мы ожидаем резкое повышение температуры", - сказала она.

По словам эксперта, в конце марта-апреле ожидаемая среднесуточная температура будет выше 10 градусов-плюс 14-15.

"В конце апреля следует ожидать похолодания. Но это похолодание не будет таким, что во всех регионах даст заморозки, только в отдельных – северных районах. Первая половина мая ожидается очень жаркая, температура воздуха будет днем выше 25 градусов, я думаю, до 30 будет доходить в отдельные дни", - рассказала Мартазинова.

Однако в третьей декаде вероятно резкое понижение температуры, и в отдельных местах по территории Украины возможны заморозки.

"В июне мы ожидаем неустойчивую погоду: то очень жарко, то очень холодно. Естественно, на все эти переходы должны быть дожди", - добавила эксперт.

"Осадки мы ожидаем. Во второй половине марта ожидается похолодание, и здесь возможны сильные дожди ливневого характера. К концу месяца будет сухо. В апреле следует ожидать осадки, но они будут меняться – то нет, то очень активны. В мае будет неплохо с осадками, и очень сильные ливневые, и часто. Что касается июня – первая половина будет очень жаркая, а вот вторая половина должна быть с хорошими ливневыми дождями", - добавила Мартазинова.