Во вторник, 7 марта, у берегов Новой Каледонии произошло землетрясение магнитудой 5,4.

У берегов Новой Каледонии произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Об этом сообщает Геологическая служба США.

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Эпицентр подземных толчков располагался в 94 км на юго-запад от островов Мэттью и Хантер. Очаг землетрясения залегал на глубине 35 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в воскресенье, 5 марта, на Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,9. Один человек погиб, еще 25 получили травмы.