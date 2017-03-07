У берегов Новой Каледонии произошло землетрясение магнитудой 5,4

14:30, 7 марта 2017
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Во вторник, 7 марта, у берегов Новой Каледонии произошло землетрясение магнитудой 5,4.

Flickr, Matt Katzenberger
У берегов Новой Каледонии произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Об этом сообщает Геологическая служба США.

В результате землетрясения в Турции пострадали пять человек

Эпицентр подземных толчков располагался в 94 км на юго-запад от островов Мэттью и Хантер. Очаг землетрясения залегал на глубине 35 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в воскресенье, 5 марта, на Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,9. Один человек погиб, еще 25 получили травмы.

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