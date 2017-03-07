На популярных украинских маршрутах без осадков, на юге температура до +16°

13:00, 7 марта 2017
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Сегодня и завтра на автодорогах Украины практически без осадков. На юге температура до +16°.

На автодорогах Украины без осадков / rutrassa.ru
На автодорогах Украины без осадков / rutrassa.ru

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев – Одесса без осадков. Температура +13°… +15°. Завтра на этом маршруте температура до +16°, солнечно.

В Украине сегодня местами пройдут дожди, на юге днем до +20° (карта)

На трассе Киев – Ужгород облачно с прояснениями, температура в дороге +10° …+13°. В среду на этом маршруте практически без осадков, температура до +16°.

По маршруту Киев - Мариуполь температура до +13°, переменная облачность. Завтра на данном маршруте без осадков, температура до +14°.

В направлении Харькова небольшая облачность. Температура в дороге до +12°. 8 марта на этом направлении без осадков, температура +10° …+14°.

По маршруту Киев - Черновцы переменная облачность, +11° … +13°. По данному направлению в среду практически без осадков, температура до +15°.

Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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