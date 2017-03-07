На горнолыжном курорте во Франции лавина накрыла несколько человек

Сегодня, 7 марта, на французском горнолыжном курорте Тинь сошла снежная лавина.

Во французских Альпах сошла лавина / zak.depo.ua

Лавина накрыла "много людей", предположительно, лыжников, передает BBC.

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Из-за плохой видимости спасатели не могли использовать вертолеты, поэтому пробираться к месту проишествия пришлось пешком.

Отмечается, что в регионе был объявлен четвертый уровень лавиноопасности (из пяти), курорт был закрыт для лыжников.

Напомним, в феврале рядом с горнолыжным курортом Тинь Альпах сошла лавина. Тогда погибли четыре человека. Всего лавина накрыла девять человек.

Лавина шириной в 400 метров сошла в той части курорта, где нет подготовленных трасс. Обычно в таких местах катаются любители экстремальных ощущений.