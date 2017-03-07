На горнолыжном курорте во Франции лавина накрыла несколько человек
Сегодня, 7 марта, на французском горнолыжном курорте Тинь сошла снежная лавина.
Лавина накрыла "много людей", предположительно, лыжников, передает BBC.
В горах северной Италии при сходе лавины погиб горнолыжник
Из-за плохой видимости спасатели не могли использовать вертолеты, поэтому пробираться к месту проишествия пришлось пешком.
Отмечается, что в регионе был объявлен четвертый уровень лавиноопасности (из пяти), курорт был закрыт для лыжников.
Напомним, в феврале рядом с горнолыжным курортом Тинь Альпах сошла лавина. Тогда погибли четыре человека. Всего лавина накрыла девять человек.
Лавина шириной в 400 метров сошла в той части курорта, где нет подготовленных трасс. Обычно в таких местах катаются любители экстремальных ощущений.
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