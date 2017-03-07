В Беларуси установлен новый температурный рекорд

В Беларуси 5 марта был установлен новый температурный рекорд.

В Беларуси установлен температурный рекорд / УНИАН

В частности, в Пинске воздух прогрелся до 18,4 градусов тепла, прежний температурный рекорд составлял 15,6 градуса, передает БЕЛТА со ссылкой на начальника отдела краткосрочных прогнозов погоды республиканского центра по гидрометеорологии Минприроды Александра Беганского.

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"Также температурный рекорд дня для 5 марта был побит в Бресте: предыдущий рекорд - 16,3 градусов выше нуля в 1999 году, а температура в Бресте составила 17,8 градусов тепла", - рассказал Беганский.

Среднесуточная температура в Беларуси 5 марта составила от плюс 3 градусов по северу до плюс 12 градусов по югу, это на 7-14 градусов выше климатической нормы.

По словам синоптика, такой температурный фон характерен для середины апреля.

Напомним, 3 марта в Киеве наблюдалась самая теплая ночь с 1881 года. Столбик термометра не опустился ниже +2,9°, что на 0,1° выше предыдущего исторического значения температуры для этой даты 1925 года.