Из-за урагана во Франции более 600 тысяч домов остались без электричества (видео)

В понедельник, 6 марта, на ряд департаментов Франции обрушился ураган, в результате чего двое человек погибли, более чем 600 тысяч домов остались без электроснабжения.

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В частности, в департаменте Дордонь на юго-западе страны дерево высотой 20 метров упало на автомобиль, в результате чего 43-летний водитель скончался от травм.

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В департаменте Альпы Верхнего Прованса ствол дерева упал на грузовик с газовым баллоном, что привело к гибели водителя, передает Xinhua со ссылкой на французские СМИ.

Из-за урагана более чем в 600 тыс. домов остались без электроэнергии, что стало самым серьезным последствием стихии за более, чем десять лет.

Напомним, не менее двух человек погибли 28 февраля из-за непогоды в США.