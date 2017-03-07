В Италии из-за сильного ветра 130 лыжников оказались заблокированными на подъемнике

В понедельник, 6 марта, на одном из горнолыжных курортов на севере Италии под городом Кунео из-за сильного ветра остановился подъемник.

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В результате заблокированными оказались 130 лыжников. На данный момент всем им оказана помощь, никто не пострадал.

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Скорость ветра в некоторых районах Пьемонта достигла 134 км/ч, передает ТАСС со ссылкой на агентство ANSA.

В других регионах Италии также наблюдается сильный ветер, а также были зафиксированы торнадо. На острове Сардиния порывы ветра скоростью до 100 км/ч привели к образованию волн высотой восемь метров.

Напомним, один человек погиб в результате схода мощной снежной лавины в горах на севере Италии в провинции Кунео близ границы с Францией.