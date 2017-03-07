В Италии из-за сильного ветра 130 лыжников оказались заблокированными на подъемнике

10:29, 7 марта 2017
1051
0

В понедельник, 6 марта, на одном из горнолыжных курортов на севере Италии под городом Кунео из-за сильного ветра остановился подъемник.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

В результате заблокированными оказались 130 лыжников. На данный момент всем им оказана помощь, никто не пострадал.

Ученые зафиксировали извержение вулкана Этна на Сицилии

Скорость ветра в некоторых районах Пьемонта достигла 134 км/ч, передает ТАСС со ссылкой на агентство ANSA.

В других регионах Италии также наблюдается сильный ветер, а также были зафиксированы торнадо. На острове Сардиния порывы ветра скоростью до 100 км/ч привели к образованию волн высотой восемь метров.

Напомним, один человек погиб в результате схода мощной снежной лавины в горах на севере Италии в провинции Кунео близ границы с Францией.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Обрушивались дома и падали деревья: ураган в Индии унес жизни 17 человек Обрушивались дома и падали деревья: ураган в Индии унес жизни 17 человек
На выходных в Украине ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности На выходных в Украине ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности
В Мексике объявили чрезвычайное положение из-за жары В Мексике объявили чрезвычайное положение из-за жары
Швейцария пострадала от сильного дождя и града Швейцария пострадала от сильного дождя и града
Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине
Сегодня по всей Украине ожидается солнечная погода (карта) Сегодня по всей Украине ожидается солнечная погода (карта)
В первый день лета в Украине похолодает (видеопрогноз) В первый день лета в Украине похолодает (видеопрогноз)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 21 °
Пасмурно, дождь
Погода Стерлинг
94 %
758 мм
5.8 м/с
98 %
Лента новостей