В Италии из-за сильного ветра 130 лыжников оказались заблокированными на подъемнике
В понедельник, 6 марта, на одном из горнолыжных курортов на севере Италии под городом Кунео из-за сильного ветра остановился подъемник.
В результате заблокированными оказались 130 лыжников. На данный момент всем им оказана помощь, никто не пострадал.
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Скорость ветра в некоторых районах Пьемонта достигла 134 км/ч, передает ТАСС со ссылкой на агентство ANSA.
В других регионах Италии также наблюдается сильный ветер, а также были зафиксированы торнадо. На острове Сардиния порывы ветра скоростью до 100 км/ч привели к образованию волн высотой восемь метров.
Напомним, один человек погиб в результате схода мощной снежной лавины в горах на севере Италии в провинции Кунео близ границы с Францией.
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